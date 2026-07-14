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BAE Systems franchit une étape clé avec "BATS", son système anti-drones
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 12:19

Le groupe de défense a réalisé avec succès les essais d'intégration et de déploiement de sa nouvelle capacité de lutte contre les drones, avant des essais de tir prévus en août.

BAE Systems annonce avoir mené avec succès les essais d'intégration et de déploiement de son système anti-drones BATS (Anti-Threat System), développé par sa division Digital Intelligence. Conçu pour détecter, suivre, identifier et neutraliser les drones hostiles, ce système modulaire est destiné à protéger les forces armées, les infrastructures critiques et d'autres actifs sensibles.

Le groupe souligne avoir fait passer BATS du stade de concept aux essais sur le terrain en seulement 8 mois. Ces essais ont validé l'intégration de la technologie de tir, la capacité de déploiement rapide du système ainsi que ses fonctions de collecte et d'analyse des données, et ont démontré la capacité de BATS à être déployé rapidement, à s'intégrer facilement et à répondre efficacement aux menaces.

Le programme entre désormais dans une nouvelle phase avec des essais de tir réel prévus en août, qui intégreront pour la première fois des contre-mesures cinétiques et non cinétiques.

Peu après midi, le titre BAE Systems reculait de 1% à la Bourse de Londres.

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