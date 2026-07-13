BAE Systems fournira son système de guerre électronique aux F-15K sud-coréens

Le groupe de défense va renforcer les capacités de survie et de guerre électronique de la flotte de chasseurs de la République de Corée dans le cadre d'un programme de modernisation piloté par Boeing.

BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de Boeing pour fournir ses systèmes de guerre électronique AN/ALQ-250 Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS) destinés aux chasseurs F-15K Slam Eagle de l'armée de l'air de la République de Corée.

Le système EPAWSS, entièrement numérique, offre une détection des menaces à 360 degrés et des capacités de contre-mesures, afin d'améliorer la connaissance de la situation et l'autoprotection des pilotes dans des environnements électromagnétiques contestés.

Ce contrat s'inscrit dans le programme de modernisation des 59 F-15K, mené dans le cadre des ventes militaires à l'étranger avec la Defense Acquisition Program Administration de la Corée du Sud. Cette mise à niveau vise à renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces actuelles et futures tout en assurant l'interopérabilité avec les forces américaines.

Le système EPAWSS est actuellement en production à plein régime et équipe les nouveaux F-15EX Eagle II ainsi que les F-15E modernisés. "Notre priorité est de fournir à nos alliés les capacités de guerre électronique nécessaires pour soutenir la stabilité et la sécurité régionales", a déclaré Phillip Casalegno, directeur du programme international F-15 chez BAE Systems.

En fin de séance, BAE Systems progressait de 0,31% à Londres tandis que Boeing cède 1,91% à Wall Street au même moment.