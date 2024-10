Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: extension de contrat de 184 M$ avec l'US Army information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu une modification de contrat de 184 millions de dollars pour produire 48 véhicules blindés multi-usages (AMPV) supplémentaires pour l'armée américaine, en plus du contrat de production en série déjà existant.



Les AMPV remplacent les M113 vieillissants et modernisent les brigades blindées avec des améliorations en matière de mobilité, de protection, d'interopérabilité et d'alimentation embarquée.



Fabriqués en cinq variantes (usage général, transport de mortiers, évacuation et soins médicaux, et commandement), ces véhicules répondent aux besoins des soldats.



BAE Systems prévoit également d'agrandir son usine en Pennsylvanie pour augmenter la production.





