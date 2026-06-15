BAE Systems et NEC signent un accord pour renforcer la cyberdéfense du Japon

BAE Systems et NEC Corporation ont signé un protocole d'accord pour la mise en oeuvre de solutions de cyberdéfense active (ACD) pour le gouvernement japonais.

Ce protocole d'accord témoigne de la volonté des deux organisations de collaborer dans divers secteurs, au-delà du domaine de la défense.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, BAE Systems et NEC soutiendront la cybersécurité du gouvernement japonais par le développement, la mise en oeuvre et la fourniture conjoints de solutions ACD.

En combinant leurs forces complémentaires, les deux organisations s'efforceront de fournir une solution pragmatique, techniquement robuste et alignée sur les priorités de sécurité nationale.

Par ailleurs, BAE Systems et NEC étudieront la mise en place d'un cadre de collaboration commerciale visant à rassembler les acteurs des secteurs de la cybersécurité et de la sécurité nationale du Royaume-Uni et du Japon afin de favoriser une cyber-résilience collective.

" En tant que fournisseur de longue date de solutions cybernétiques et numériques auprès des organisations gouvernementales du monde entier, nous sommes conscients de l'importance de tirer parti des meilleures technologies pour répondre aux besoins de nos clients et nous adapter à leur environnement opérationnel. " a déclaré Andrea Thompson, Directrice générale du groupe BAE Systems Digital Intelligence.