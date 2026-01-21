BAE Systems et Barzan Holdings s'unissent pour renforcer la défense technologique au Qatar
Signé lors de l'exposition internationale de défense maritime de Doha (DIMDEX), ce protocole d'accord (MoU) formalise l'intention des deux partenaires d'explorer des synergies industrielles majeures. La collaboration porte spécifiquement sur des domaines à forte valeur ajoutée technologique tels que les systèmes autonomes, l'énergétique et les solutions de lutte contre les systèmes aériens sans équipage (C-UAS).
"En associant les technologies innovantes de Barzan à notre expertise en matière de développement, de fabrication et de systèmes électroniques, nous nous concentrons collectivement sur le progrès technologique", a déclaré Adam Watson, directeur général régional pour le Moyen-Orient chez BAE Systems.
Ce partenariat vise à renforcer la souveraineté du Qatar tout en consolidant la présence de BAE Systems dans une région où le groupe opère depuis plus de six décennies. Pour Barzan Holdings, qui fait office de portail commercial pour l'industrie militaire qatarie, cette alliance facilite l'échange de connaissances et l'investissement dans des capacités de défense de nouvelle génération.
Le titre BAE Systems grappille 0,1% en début d'après-midi à Londres et enregistre une progression de plus de 20% depuis le début de l'année.
