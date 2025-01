BAE Systems: développe les drones sous-marins information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Le Royaume-Uni annonce que la guerre des drones aériens, visible en Ukraine, s'étend désormais sous les mers, notamment avec l'utilisation probable de sous-marins autonomes russes pour surveiller et potentiellement saboter les câbles sous-marins critiques au large de ses côtes.



Face à cette menace, des hauts responsables militaires ont assisté à la présentation d'Herne, un sous-marin autonome britannique développé par BAE Systems.



Capable de surveiller le fond marin jusqu'à deux mois ou de rester inactif neuf mois, Herne protégera les infrastructures vitales, comme les câbles de données et les pipelines.



Ce développement s'inscrit dans une course technologique entre le Royaume-Uni et des acteurs comme la Russie et la Chine.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 222,00 GBX LSE +0,78%