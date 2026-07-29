BAE Systems décroche un contrat de 5,9 MdsGBP pour les sous-marins nucléaires Dreadnought

Le groupe britannique bénéficiera d'un nouveau financement pour poursuivre le développement de la future flotte de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni.

BAE Systems annonce l'attribution d'un contrat de 5,9 MdsGBP destiné à financer la poursuite du programme des sous-marins nucléaires de classe Dreadnought, qui doivent entrer en service au début des années 2030. Le contrat couvre l'avancement du premier bâtiment, Dreadnought, la construction du deuxième, Valiant, ainsi que la fabrication et l'équipement des deux autres sous-marins, Warspite et King George VI.

Ce contrat s'inscrit dans un programme global de 8,4 MdsGBP approuvé par le Parlement britannique pour le ministère de la Défense. Les quatre sous-marins remplaceront la flotte actuelle de classe Vanguard afin d'assurer la continuité de la capacité de dissuasion nucléaire permanente en mer du Royaume-Uni.

Le programme mobilise environ 30 000 emplois au Royaume-Uni, dont plus de 7 000 chez BAE Systems. Lors du dernier exercice, les dépenses du groupe auprès de plus de 1 500 fournisseurs britanniques ont atteint 1,3 MdGBP, portant le total engagé depuis le lancement du programme à 8,9 MdsGBP.