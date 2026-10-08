BAE Systems décroche un contrat de 230,1 MUSD

Le groupe britannique de défense fournira 32 châssis dans une nouvelle configuration destinée à renforcer les capacités de dépannage et de récupération des véhicules du Corps des Marines des Etats-Unis.

BAE Systems annonce avoir remporté un contrat de 230,1 MUSD portant sur la production de 32 châssis de véhicules de combat amphibies (ACV) dans leur nouvelle version de dépannage et de récupération (ACV-R), destinés au Corps des Marines des Etats-Unis.

Cette variante vise à renforcer les capacités opérationnelles de la flotte en permettant la récupération rapide et la maintenance des véhicules afin de garantir leur disponibilité en mission.

Ce contrat vient compléter la gamme de véhicules amphibies du groupe britannique, qui comprend notamment les versions ACV-30, dédiée à la puissance de feu, ACV-P, destinée au transport de troupes, et ACV-C, consacrée au commandement et au contrôle.

Les travaux seront principalement réalisés à York, en Pennsylvanie, jusqu'en 2029. Ils comprendront également la conception et l'intégration finale d'une grue Palfinger par les autorités américaines au dépôt militaire d'Anniston, avant le déploiement des véhicules auprès des forces des Marines.

Le titre achève la séance sur un gain d'environ 0,35%, autour des 1 832 pence, à la Bourse de Londres.