 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 066,17
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BAE Systems décroche un contrat de 22 MUSD auprès de l'U.S. Navy
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 11:41

BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat de 22 millions de dollars auprès de l'U.S. Navy pour produire des conteneurs de lancement de missiles appelés 'canisters'. Concrètement, ces tubes métalliques sont utilisés pour stocker, transporter et lancer les missiles depuis les systèmes Mk 41.

La valeur totale pourrait atteindre 317 millions USD avec options. L'entreprise poursuivra aussi la fabrication de conteneurs Mk 29, utilisés à bord des navires américains et alliés.
Brent Butcher, vice-président Weapon Systems, estime que ces équipements constituent 'la liaison essentielle entre le système Mk 41 et les missiles', saluant l'expertise du site d'Aberdeen.

Depuis plus de 30 ans, BAE Systems conçoit et produit l'ensemble des conteneurs utilisés sur les systèmes Mk 41 et Mk 57, couvrant notamment Tomahawk, Standard Missile, Evolved SeaSparrow et roquettes anti-sousmarines.

Les travaux seront réalisés à Aberdeen, avec un soutien ingénierie à Minneapolis.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 637,500 GBX LSE +1,02%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank