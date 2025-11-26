BAE Systems décroche un contrat de 22 MUSD auprès de l'U.S. Navy
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 11:41
La valeur totale pourrait atteindre 317 millions USD avec options. L'entreprise poursuivra aussi la fabrication de conteneurs Mk 29, utilisés à bord des navires américains et alliés.
Brent Butcher, vice-président Weapon Systems, estime que ces équipements constituent 'la liaison essentielle entre le système Mk 41 et les missiles', saluant l'expertise du site d'Aberdeen.
Depuis plus de 30 ans, BAE Systems conçoit et produit l'ensemble des conteneurs utilisés sur les systèmes Mk 41 et Mk 57, couvrant notamment Tomahawk, Standard Missile, Evolved SeaSparrow et roquettes anti-sousmarines.
Les travaux seront réalisés à Aberdeen, avec un soutien ingénierie à Minneapolis.
Valeurs associées
|1 637,500 GBX
|LSE
|+1,02%
