 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAE Systems décroche un contrat de 137 millions de dollars pour équiper des flottes alliées
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:18

Le groupe britannique renforce son activité défense avec la fourniture de systèmes d'alerte antimissile éprouvés au combat, dans le cadre de ventes militaires à l'étranger pilotées par l'armée des Etats-Unis.

BAE Systems annonce avoir obtenu des contrats de ventes militaires à l'étranger attribués par l'armée US pour un montant de 137 millions de dollars portant sur la fourniture de son système d'alerte antimissile AN/AAR-57 Common Missile Warning System (CMWS) à des nations alliées.

Ce dispositif améliore la survivabilité des aéronefs et de leurs équipages face aux missiles et autres menaces avancées, en détectant les projectiles guidés par infrarouge ou radiofréquence ainsi que les munitions non guidées.

Déjà installé sur plus de 40 types d'aéronefs à voilure fixe et tournante, le CMWS équipera, grâce à ces nouveaux contrats, les flottes de plus de 20 pays. "Les clients internationaux continuent de choisir le CMWS pour son efficacité et sa fiabilité éprouvées en conditions de combat", déclare Jared Belinsky, directeur des solutions intégrées de survivabilité chez BAE Systems.

Le groupe précise en avoir livré plus de 3 000 unités dans le monde et souligne sa capacité à livrer ces systèmes critiques en avance sur le calendrier.

Le titre cédait près de 0,5% à Londres peu après 10h.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 935,250 GBX LSE -0,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank