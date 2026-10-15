BAE Systems décroche un contrat avec l'US Space Force autour de la communication par satellite

Le groupe britannique a été sélectionné par le Space Systems Command de l'US Space Force pour concevoir et tester des terminaux radiofréquences ultracompacts destinés aux communications spatiales. En fin de séance, le titre progressait de 1,9% à la Bourse de Londres.

BAE Systems développera une solution reposant sur sa gamme de radios logicielles conçues pour résister aux conditions spatiales extrêmes. Ces équipements devront assurer des communications fiables dans des environnements perturbés, notamment en cas de brouillage électromagnétique ou d'exposition aux radiations.

Le système intégrera des dispositifs de sécurité de niveau militaire et devra fonctionner sur différentes orbites, de l'orbite terrestre basse à l'orbite géosynchrone.

Le groupe collaborera avec ses partenaires gouvernementaux pour accélérer les démonstrations technologiques et prépare une production à grande échelle afin de répondre aux futurs besoins du département américain de la Guerre.