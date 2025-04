BAE Systems: contrat la société de défense polonaise WZM information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir conclu un accord avec Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. (WZM), une entreprise polonaise de défense membre du groupe PGZ, afin de renforcer la disponibilité opérationnelle des véhicules de dépannage blindés M88 des forces terrestres polonaises.



WZM assurera les opérations de maintenance, réparation et révision grâce à l'utilisation de la propriété intellectuelle de BAE Systems.



' Ce partenariat permet le maintien en condition opérationnelle des véhicules de dépannage tout en soutenant l'industrie de défense polonaise et l'économie locale' a commenté Dean Medland, vice-président de la division Sustainment & International Programs de BAE Systems.



BAE Systems précise que le M88A2 - notamment capable de récupérer un véhicule de 70 tonnes comme le char M1 Abrams - offrira aux forces polonaises 'des capacités de dépannage unifiées et renforcées'.





