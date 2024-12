BAE Systems:contrat de système radio tactique avec l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - Data Link Solutions (DLS), une coentreprise entre BAE Systems et Collins Aerospace, annonce avoir obtenu un contrat IDIQ (soit à livraisons et quantités indéterminées) auprès de l'US Navy, plafonné à 1 milliard de dollars, pour un système de radio tactique multifonction dit 'MIDS JTRS' (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System).



Ce contrat inclut la production, les mises à jour, le développement et la maintenance des terminaux MIDS JTRS, utilisés pour des communications résistantes au brouillage reliant les forces maritimes, terrestres et aériennes via le réseau Link 16.



Ce système favorise l'interopérabilité dans des environnements de mission complexes et contestés, permettant l'échange de données tactiques en temps réel.



Le MIDS JTRS, une radio logicielle à quatre canaux, est déployé sur des avions comme les F-15 et F/A-18, ainsi que sur des navires et systèmes de commandement.







