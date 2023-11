Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: contrat de 5 M$ avec l'Office of Naval Research information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que l'Office of Naval Research (un organisme de recherche du Ministère de la Marine des États-Unis) a attribué à l'organisation de recherche et développement FAST Labs de BAE Systems un contrat de 5 millions de dollars pour le programme COALESCE.



L'objectif de ce programme est de développer le module amplificateur haute puissance le plus efficace au monde dans sa bande de fréquences.



La puissance élevée et le format ultra-compact de cette technologie permettront des applications de radar, de guerre électronique et de communication de nouvelle génération.



'Le programme COALESCE comble le fossé entre l'électronique commerciale et l'électronique personnalisée pour répondre aux besoins d'espace et de puissance du ministère de la Défense et permettre des solutions de nouvelle génération', a déclaré Ben McMahon, responsable du développement technologique chez FAST Labs de BAE Systems.







