BAE Systems: contrat de 133 M£ pour le casque d'Eurofighter 12/12/2024









(CercleFinance.com) - Le consortium Eurofighter, réunissant l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, annonce avoir attribué à BAE Systems un contrat de 133 millions de livres pour développer le casque Striker II Helmet Mounted-Display.



Ce casque, intégrant des technologies avancées comme la vision nocturne numérique et un affichage couleur lisible en plein jour, fournit des informations critiques directement sur la visière du pilote.



Ce projet devrait préserver plus de 200 emplois hautement qualifiés au sein des sites de BAE Systems à Warton et Rochester.



Ce contrat vise à renforcer les capacités de l'Eurofighter pour répondre aux menaces actuelles et futures, rapprochant le casque d'un standard prêt pour la production.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 213,00 GBX LSE +1,25%