BAE Systems: contrat de 12 M$ pour équiper 2 avions de l'armée italienne information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 17:05









(Zonebourse.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un contrat de 12 millions de dollars de L3Harris pour fournir du matériel destiné à transformer deux avions Gulfstream G550 en plateformes de guerre électronique pour l'armée de l'air italienne.



'Une fois équipés de systèmes de mission EA modernes, ces appareils offriront à l'Italie des capacités puissantes et à longue portée pour perturber et neutraliser les systèmes ennemis de commandement, de communication, de navigation et de défense aérienne', assure BAE Systems.



Le contrat prévoit notamment la fourniture de radômes, racks, câblages et harnais pour préparer l'intégration de systèmes avancés de brouillage à longue portée et destinés à renforcer la capacité de l'Italie à opérer dans l'environnement électromagnétique.





