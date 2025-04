BAE Systems: contrat de 11,5M$ autour d'un SNLE de l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que l'US Navy lui a passé une commande de production supplémentaire de 11,5 millions de dollars portant sur la fabrication d'un composant destiné à équiper un SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d'engins) de la classe 'Columbia'.



Ce nouveau contrat s'inscrit dans le cadre d'un accord de 72 millions de dollars remporté en 2023.



Le composant en question est présenté comme 'une structure lourde essentielle' à la construction du SNLE.



Sa fabrication sera assurée principalement sur le site de Louisville (Kentucky), avec un appui du chantier naval de Jacksonville (Floride).





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 703,000 GBX LSE -2,24%