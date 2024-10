Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems:collabore avec Aerospike pour l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - BAE Systems a annoncé un partenariat stratégique avec Aerospike pour développer de futures capacités axées sur les données pour l'armée américaine et d'autres programmes du ministère de la Défense.



Aerospike rejoint le programme de partenariat technologique Mission Advantage de BAE Systems, qui fournit des solutions critiques pour la défense.



La collaboration avec Aerospike doir faire progresser le développement de solutions de maillage de données qui maximiseraient l'utilité du réseau unifié de l'armée, de la plate-forme de données de l'armée et d'autres exigences de mission centrées sur les données.



' Ce partenariat stratégique nous aidera à fournir des données critiques en temps réel à grande échelle et à garantir un avantage technologique sur le champ de bataille ', a déclaré Daniel Perkins, directeur des partenariats stratégiques et technologiques pour le secteur Intelligence & Security de BAE Systems.



' La base de données multi-modèles d'Aerospike offre le système à latence la plus faible et au débit le plus élevé pour permettre une prise de décision précise en temps réel, même dans des environnements contestés ', a déclaré Cuong Nguyen, vice-président du secteur public d'Aerospike.





