BAE Systems: cofonde Edgewing pour le futur avion de combat

(CercleFinance.com) - BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie) et Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Japon) ont lancé une coentreprise baptisée Edgewing pour développer le futur avion de combat du programme GCAP (Global Combat Air Programme). Cette entité sera responsable de la conception et du développement de l'appareil et en restera l'autorité de conception jusqu'au-delà de 2070. Elle vise une mise en service en 2035 et symbolise une nouvelle étape dans la coopération industrielle trilatérale entre l'Europe et l'Asie. Basée au Royaume-Uni, Edgewing opérera dans chacun des pays partenaires. Marco Zoff, ancien directeur de Leonardo Aircraft Division, devient le premier CEO d'Edgewing.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 914,750 GBX LSE -0,27%