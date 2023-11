Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: choisi pour améliorer le GPS de l'Eurofighter information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que son GPS numérique anti-brouillage (DIGAR) a été sélectionné dans le cadre de la Phase 4 dite 'Enhancements' (améliorations) de l'avion Eurofighter Typhoon.



Selon la société, ce système renforcera la protection de l'appareil contre le brouillage du signal GPS, l'usurpation d'identité et les interférences radio, permettant aux pilotes d'exécuter leurs missions dans les environnements les plus contestés.



'Les chasseurs modernes ont besoin de données de positionnement et de navigation précises pour réussir leur mission', a déclaré Luke Bishop, directeur des systèmes de navigation et de capteurs chez BAE Systems.



' Notre électronique d'antenne DIGAR et nos récepteurs GPS GEM VII sont fiables pour protéger ces plates-formes vitales dans les environnements difficiles à utiliser le GPS afin de soutenir le succès de la mission', a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'Eurofighter Typhoon constitue l'épine dorsale de la défense aérienne de combat du Royaume-Uni et de plusieurs de ses principaux alliés européens et internationaux.







