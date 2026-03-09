 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAE Systems choisi par l'armée danoise pour moderniser ses capacités de simulation
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 15:30

Le contrat en question, d'une durée de 7 ans, vise à déployer un nouvel environnement d'entraînement virtuel et à renforcer l'interopérabilité avec les partenaires nordiques et de l'OTAN.

BAE Systems annonce que l'armée danoise a sélectionné sa plateforme de simulation OneArc pour servir de base à son futur environnement d'entraînement virtuel à grande échelle. L'accord, d'une durée de 7 ans, prévoit la fourniture d'outils avancés de simulation et de modélisation militaire, ainsi que des services de maintenance logicielle et de formation sur site.

Cette modernisation s'inscrit dans la continuité des solutions déjà utilisées par les forces danoises et vise à renforcer l'entraînement virtuel pour la préparation de missions, la planification opérationnelle et la conception des forces. Les technologies de simulation de BAE Systems sont aujourd'hui utilisées par plus de 60 pays membres de l'OTAN et alliés.

Le projet soutient également la vision 2030 de la coopération de défense nordique (NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation), destinée à renforcer l'interopérabilité entre le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège lors d'exercices militaires virtuels.

"Le système peut contribuer à une amélioration significative du niveau d'entraînement de l'armée", souligne le colonel Thomas Øgendahl Knudsen, responsable de la division terrestre au sein de l'Organisation d'acquisition et de logistique du ministère danois de la Défense. Selon lui, la simulation permet de préparer des scénarios complexes tout en optimisant le temps et les ressources avant les exercices réels.

Peu après 15h00 à Paris, le titre BAE Systems gagnait plus de 1% à Wall Street.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
2 242,500 GBX LSE +1,29%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank