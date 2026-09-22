BAE Systems accélère la modernisation des blindés de l'armée américaine

Le groupe de défense a livré 2 véhicules de combat d'infanterie AMPV 30 destinés à l'initiative américaine Transformation in Contact (TiC) 2.0.

BAE Systems annonce avoir livré en avril 2 véhicules de combat d'infanterie AMPV 30 à l'US Army, après avoir consacré 17 millions de dollars à leur développement en fonds propres de recherche et développement. Depuis, les véhicules font l'objet d'évaluations sur le terrain, notamment de tirs réels.

Basés sur le châssis de l'Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), ils sont équipés de la tourelle téléopérée de moyen calibre de Kongsberg, ainsi que de capacités de lutte contre les drones, d'un système de partage des cibles entre véhicules et de caméras offrant une vision à 360 degrés.

L'architecture modulaire de l'AMPV permet l'intégration de différents équipements de mission et peut accueillir plus de 30 systèmes de tourelles. Ces 2 véhicules portent à 8 le nombre de prototypes AMPV à tourelle financés par BAE Systems au cours des 2 dernières années.

Le titre BAE Systems recule toutefois de 2,8% aujourd'hui à Londres.