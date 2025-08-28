 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BAE Systems: a livré le premier véhicule CV9030 MkIV à l'armée tchèque
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 16:37

(Zonebourse.com) - Le premier véhicule de combat d'infanterie CV9030 MkIV destiné à l'armée de la République tchèque a été officiellement dévoilé aujourd'hui lors d'une cérémonie de lancement chez BAE Systems Hägglunds en Suède.

Ce véhicule est le premier des 246 CV90 à être livrés par BAE Systems et ses partenaires industriels tchèques, dont 39 véhicules seront produits dans les installations de BAE Systems en Suède et 207 en République tchèque, les livraisons finales étant attendues en 2030.

Le CV90 MkIV est la dernière génération de la famille CV90. Il est équipé d'un canon automatique Bushmaster II de 30 mm, de systèmes de contrôle de tir avancés et de capteurs de nouvelle génération qui offrent une meilleure connaissance de la situation.

Les ensembles de blindage modulaires et les systèmes de protection active offrent une capacité de survie accrue contre les menaces cinétiques et explosives.

' Le CV90 offre une combinaison inégalée de mobilité, de puissance de feu et de protection, et renforcera considérablement les capacités de l'armée tchèque ', a déclaré Tommy Gustafsson-Rask, directeur général de BAE Systems Hägglunds.

