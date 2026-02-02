Bad Bunny remporte le plus grand prix Grammy de tous les temps pour son album en espagnol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kendrick Lamar et Lady Gaga devancés dans la course à l'album de l'année

Un rappeur latino célèbre ses racines portoricaines dans son album gagnant

L'opposition à la campagne d'expulsion de Trump se manifeste tout au long du spectacle

Olivia Dean remporte le prix du meilleur nouvel artiste

Bad Bunny, la star latino du rap dont le prochain concert au Super Bowl a déclenché une controverse sur les guerres culturelles, a remporté le premier prix Grammy dimanche, une première pour un album en espagnol, avec "Debí Tirar Más Fotos", une célébration de ses racines portoricaines.

L'artiste-producteur de 31 ans a devancé ses compatriotes Kendrick Lamar et Lady Gaga dans ce qui s'apparente à une course à trois pour décrocher son premier Grammy de l'album de l'année, considéré comme le summum des plus hautes distinctions de l'industrie musicale.

"Je veux dédier ce prix à toutes les personnes qui ont dû quitter leur patrie, leur pays pour suivre leurs rêves", a déclaré l'artiste portoricain dans son discours de remerciement, s'inspirant des expressions de solidarité envers les immigrés qui se sont manifestées tout au long du spectacle.

"Debí Tirar Más Fotos", un hommage musical à l'île natale de Bad Bunny dans les Caraïbes, est le sixième album studio de l'artiste. Il était très attendu après avoir remporté le prix de l'album de l'année aux Latin Grammys en novembre.

LA RECONNAISSANCE DE BAD BUNNY A DES CONNOTATIONS POLITIQUES

La reconnaissance de Bad Bunny, né Benito Antonio Martinez Ocasio, par les Grammys avait une forte connotation politique, étant donné sa critique ouverte des opérations de ratissage des services de l'immigration et des douanes ordonnées par le président américain Donald Trump dans les villes du pays.

Le chanteur-producteur n'a pas fait le tour du continent américain lors de sa récente tournée de concerts, car il craignait que des agents fédéraux de l'immigration ne se présentent pour arrêter ses fans.

Les récompenses obtenues aux Grammy Awards ont également renforcé sa réputation avant qu'il ne soit présenté au grand public américain anglophone dimanche prochain, lorsqu'il sera la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de la Ligue nationale de football américain.

Sa sélection pour l'un des événements sportifs et de divertissement les plus importants de la télévision américaine a irrité certains traditionalistes, dont M. Trump, qui l'a qualifiée d'"absolument ridicule" et a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de Bad Bunny.

Bad Bunny a ouvertement soutenu l'adversaire démocrate de Trump, Kamala Harris, dans la course à la présidence de 2024.

"ICE out", a-t-il déclaré sur scène alors qu'il acceptait le prix du meilleur album de musique urbaine latine pour "Debí Tirar Más Fotos", l'un des cinq prix qu'il a reçus.

L'opposition à la campagne d'expulsion de M. Trump est apparue comme un thème récurrent tout au long de la diffusion en direct des Grammy Awards, qui a duré plus de trois heures et au cours de laquelle de nombreux participants, dont Justin Bieber, ont été vus arborant des macarons "ICE Out".

MEILLEURE NOUVELLE ARTISTE OLIVIA DEAN

En acceptant son prix de meilleure nouvelle artiste, la chanteuse britannique de soul-pop Olivia Dean a rendu hommage à une grand-mère qui avait immigré de Guyane en Grande-Bretagne alors qu'elle était adolescente, à la recherche d'une nouvelle vie.

"Je dois dire que je suis ici en tant que petite-fille d'immigrée", a-t-elle déclaré, suscitant les applaudissements du public étoilé. "Je suis le fruit de la bravoure et je pense que ces personnes méritent d'être célébrées. Nous ne sommes rien les uns sans les autres

Lamar, la sensation hip-hop en tête des candidats aux Grammy Awards avec neuf nominations, a remporté cinq prix, dont celui du meilleur album rap pour son dernier album studio "GNX" et un prix partagé pour le disque de l'année pour "Luther", son duo nostalgique avec l'auteure-compositrice-interprète de R&B SZA.

Le prix de la chanson de l'année, qui récompense les compositeurs, a été décerné à Billie Eilish et à son frère Finneas O'Connell pour son tube "Wildflower"

"Golden", le grand succès du film d'animation Netflix

NFLX.O "KPop Demon Hunters", est entré dans l'histoire au cours de la partie non télévisée des récompenses en étant nommé meilleure chanson écrite pour un média visuel, marquant ainsi la première fois que le genre musical KPop est récompensé par un Grammy.

La chanson a été interprétée dans le film par un groupe fictif appelé HUNTR/X, interprété par les chanteurs EJAE, Audrey Nuna et Rein Ami.

Lady Gaga a remporté les Grammys du meilleur album vocal pop avec "Mayhem" et du meilleur enregistrement dance-pop avec "Abracadabra"

Trevor Noah a animé les festivités pour la sixième fois, alors qu'il avait déclaré qu'il s'agissait de son dernier concert aux Grammys. Le spectacle a été diffusé en direct sur le réseau CBS depuis la Crypto.com Arena, dans le centre de Los Angeles.

Le légendaire cinéaste Steven Spielberg, 79 ans, a obtenu le statut EGOT - l'une des distinctions les plus rares dans l'industrie du divertissement - après avoir remporté son premier Grammy Award du meilleur film musical pour "Music by John Williams", qu'il a produit. EGOT signifie Emmy, Grammy, Oscar et Tony.

Les lauréats des Grammy sont choisis par les quelque 15 000 membres votants de la Recording Academy - des pairs de l'industrie comprenant des artistes, des auteurs-compositeurs, des producteurs et des ingénieurs - dont les rangs ont été remaniés au cours des sept dernières années afin d'accroître la diversité. Environ 1 000 votants latins aux Grammys sont devenus éligibles cette année, et 73 % des membres ont rejoint l'Académie depuis 2019.