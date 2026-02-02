 Aller au contenu principal
Philippe Montanier ferme et ambitieux dès son arrivée chez les Verts
02/02/2026

Il annonce déjà la couleur, et celle-ci est forcément verte. À peine arrivé à Saint-Étienne, Philippe Montanier s’est montré très clair lors de sa présentation ce lundi matin : objectif montée . « Je viens là pour la montée, a déclaré le technicien. On a un objectif commun avec les joueurs et on va s’y tenir. »

🎙️ Philippe Montanier : "Je viens là pour la montée. On a un objectif commun avec les joueurs et on va s’y tenir." pic.twitter.com/KN63p4r0Ri…

SW pour SOFOOT.com

