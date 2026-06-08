Babcock & Wilcox va soutenir le projet TerraSpark ; le cours de l'action grimpe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions de Babcock & Wilcox BW.N progressent de 3,9 % à 17 dollars avant l'ouverture du marché

** La société va soutenir le développement par TerraSpark d'un projet de centrale à charbon de 1,6 gigawatt en Virginie-Occidentale

** Le projet a obtenu une subvention de 18,5 millions de dollars du département américain de l'Énergie

** BW prévoit que le projet inclura la conception et la fourniture de quatre chaudières supercritiques de 400 mégawatts ainsi qu'une gamme complète d'équipements avancés de contrôle des émissions

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 158 % depuis le début de l'année