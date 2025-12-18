Babcock & Wilcox obtient un contrat supplémentaire de 10 millions de dollars

18 décembre - ** Les actions de la société de technologie énergétique Babcock & Wilcox Enterprises BW.N ont augmenté de 4,1 % à 4,83 $ avant le marché après que son unité canadienne ait obtenu un contrat supplémentaire de 10 millions de dollars

** Le contrat, accordé par Irving Pulp & Paper, comprend l'installation d'équipement de chaudière dans le cadre d'une mise à niveau de 20 millions de dollars à une usine de Saint John, au Nouveau-Brunswick

** Le projet, dont l'installation est prévue pendant l'arrêt de l'usine au printemps 2026, améliorera les capacités de température de la chaudière pour soutenir l'installation future d'une turbine

** En date de la dernière clôture, BW a augmenté de ~183 % depuis le début de l'année