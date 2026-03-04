 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Babcock & Wilcox obtient le feu vert de Base Electron pour un projet énergétique
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Babcock & Wilcox BW.N a déclaré mercredi avoir reçu le feu vert de la société Base Electron, soutenue par Applied Digital APLD.O , pour livrer 1,2 gigawatt de capacité de production dans le cadre d'un contrat de 2,4 milliards de dollars portant sur un projet d'énergie.

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
26,1500 USD NASDAQ -6,37%
BAB&WIL ENTPS
8,090 USD NYSE -10,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fumée s'élève dans la zone pétrolière de Fujairah dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran
    Le conflit au Moyen-Orient affecte aussi les événements sportifs
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:45 

    Le conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des ‌bombardements israéliens et américaines contre l'Iran samedi dernier affecte également le calendrier et la tenue des événements sportifs dans plusieurs pays, en ​raison notamment des perturbations ... Lire la suite

  • Le Coin des Experts : conditions de cotation
    Le Coin des Experts : conditions de cotation
    information fournie par SG Bourse 04.03.2026 13:37 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Cette semaine ... Lire la suite

  • Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, à Stuttgart le 26 novembre 2025, en Allemagne ( AFP / Silas Stein )
    Avec le "Made in Europe", Bruxelles veut accélérer la lutte pour la réindustrialisation
    information fournie par AFP 04.03.2026 13:36 

    Un changement de cap économique : Bruxelles a dévoilé mercredi des propositions en faveur du "Made in Europe", visant à réindustrialiser le continent et à mieux résister à la concurrence chinoise, après des mois de discussions animées au sein des 27. La loi dite ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street vue en petite hausse, l'attention est sur l'Iran
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:31 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue légère en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à ‌mi-séance, en rebond après deux séances de lourdes pertes, les investisseurs évaluant les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, dont une information ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank