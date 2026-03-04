Babcock & Wilcox obtient le feu vert de Base Electron pour un projet énergétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Babcock & Wilcox BW.N a déclaré mercredi avoir reçu le feu vert de la société Base Electron, soutenue par Applied Digital APLD.O , pour livrer 1,2 gigawatt de capacité de production dans le cadre d'un contrat de 2,4 milliards de dollars portant sur un projet d'énergie.