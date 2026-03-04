 Aller au contenu principal
Babcock & Wilcox bondit après avoir obtenu le feu vert pour un projet énergétique de 2,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de la société de technologie énergétique Babcock & Wilcox Enterprises BW.N augmentent de 14,3 % à 9,26 $ avant la mise sur le marché

** Co reçoit un avis complet de procéder à un accord de conception-construction de 2,4 milliards de dollars avec Base Electron, soutenu par Applied Digital APLD.O , pour fournir 1,2 gigawatts (GW) de nouvelle capacité de production

** Co indique que le projet comprend quatre chaudières de 300 mégawatts alimentées au gaz naturel et des systèmes de générateurs de turbines à vapeur

** En outre, nous évaluons une option avec Base Electron pour une capacité de production supplémentaire de 1,2 GW afin de soutenir le développement futur", a déclaré Wes Cummins, directeur général de l'APLD

** La société affiche des revenus de 161 millions de dollars au 4ème trimestre, contre une estimation de 155,60 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, BW a progressé de 27,76 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
26,1500 USD NASDAQ -6,37%
BAB&WIL ENTPS
8,090 USD NYSE -10,11%
