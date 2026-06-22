Babcock pénalisé par le surcoût du programme de frégates, le titre plonge

Le groupe britannique d'ingénierie et de défense a publié des résultats annuels marqués par une charge exceptionnelle de 140 MGBP liée au programme de frégates Type 31. Les marchés sont déçus : le titre cède plus de 6,5% à Londres et s'affiche en lanterne rouge du Footsie.

Babcock a dégagé un bénéfice net publié attribuable aux actionnaires de 211,2 MGBP au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026, en baisse de 14,5% par rapport aux 247,1 MGBP enregistrés un an plus tôt. Le consensus était plus optimiste et ciblait 265 MGBP.

Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 42,1 pence, contre 49,1 pence un an auparavant, soit un recul de 14,3%.

De son côté, le chiffre d'affaires du groupe a progressé à 5,18 MdsGBP (légèrement supérieur au consensus de 5,16 MdsGBP) soit une hausse de 7,2% sur un an, en publié. A taux de change constants, la croissance atteint même 8%, portée notamment par les activités Nuclear et Aviation.

En revanche, l'EBITDA, calculé selon la définition retenue par le groupe pour ses covenants bancaires, s'est établi à 380 MGBP, contre 438,6 MGBP un an plus tôt, soit un recul de 13,4%.

Même dynamique pour le résultat opérationnel sous-jacent qui recule de 19% à 293,3 MGBP en raison d'une charge de 140 MGBP liée au contrat Type 31, couvrant le coût restant du programme.

En revanche, la génération de trésorerie a fortement progressé : le free cash-flow sous-jacent a atteint 261,8 MGBP, en hausse de 70,7%, grâce à une amélioration du cash-flow opérationnel et à une baisse des contributions exceptionnelles aux régimes de retraite.

Le bilan continue également de se renforcer, avec une dette nette ramenée à 329 MGBP (vs 373,3 MGBP un an plus tôt).

Dans ces conditions, le conseil d'administration propose un dividende annuel de 7,5 pence par action, en hausse de 15% par rapport aux 6,5 pence versés au titre de l'exercice précédent.

"Dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain, Babcock a poursuivi ses progrès stratégiques et opérationnels. Nous avons enregistré une solide croissance sous-jacente, amélioré nos marges et généré une trésorerie robuste, tout en remportant d'importants contrats qui renforcent encore notre position sur les marchés de la défense et du nucléaire", a souligné le directeur général, David Lockwood.

Par ailleurs, Babcock fait savoir que ses attentes pour l'exercice fiscal 2027 sont inchangées. Le groupe confirme ainsi sa guidance de moyen terme, visant une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires à un chiffre médian, une marge opérationnelle sous-jacente d'au moins 9% et une conversion de trésorerie opérationnelle sous-jacente moyenne d'au moins 80%.

Les analystes restent à l'achat

Réagissant à cette publication, Panmure Liberum (en collaboration avec Agency Partners) a confirmé sa note d'achat sur le titre Babcock, avec un objectif de cours inchangé à 1 076 pence.

L'analyste met notamment en avant des résultats soutenus par une performance meilleure qu'attendu au second semestre, avec un BPA sur cette période de 32 pence, contre une estimation préliminaire de 29 pence. Le broker retient également la solidité des divisions Nuclear et Aviation, dont les revenus et profits du second semestre ont dépassé ses prévisions.

La note met aussi en avant un carnet de commandes de 9,8 MdGBP qui ne tient pas encore compte d'un renouvellement complet du contrat FMSP (Future Maritime Support Programme), ce qui pourrait soutenir la visibilité future du groupe.

Chez Jefferies , l'analyste David Farrell confirme lui aussi son conseil "achat" sur le titre Babcock, avec un objectif de cours inchangé à 1 400 pence.

Le broker estime que les résultats 2026 sont conformes à la mise à jour de mai et qu'ils témoignent d'une bonne dynamique opérationnelle, avec une progression de 70 points de base de la marge EBITA et un EBITA sous-jacent supérieur de 11% au consensus observé un an plus tôt.

La note estime que le groupe dispose encore de plusieurs leviers d'amélioration de sa performance opérationnelle en FY2027 et au-delà, tandis que des opportunités pluriannuelles dans le nucléaire de défense, les programmes de défense et l'énergie propre pourraient soutenir la croissance à moyen terme.

Jefferies souligne également que près de 70% des revenus attendus pour FY2027 sont déjà couverts par des contrats, ce qui limite l'exposition immédiate aux incertitudes liées au plan d'investissement de la Défense britannique.

Enfin, RBC Europe confirme également sa note de "surperformance" sur le titre Babcock International Group, avec un objectif de cours inchangé à 1 400 pence, évoquant aussi des résultats "sans surprise significative". Le broker retient pour sa part le dépassement du consensus sur les ventes, l'EBIT ajusté et le BPA ajusté.

La note indique que la provision additionnelle de 140 MGBP liée au programme Type 31 reste inchangée, les coûts de trésorerie devant être comptabilisés progressivement sur la durée du contrat.

D'après le broker, les perspectives FY27 sont inchangées et globalement en ligne avec le consensus, tandis que les objectifs à moyen terme ont été réitérés.