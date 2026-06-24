Baader Europe donne son avis sur Bachem et PolyPeptide Group

Baader Europe a publié une étude sur les sociétés suisses Bachem ( 2,55%, à 69,42 francs suisses) et PolyPeptide Group ( 4,68%, à 41,40 francs suisses). Les analystes se demandent s'il ne faut pas miser sur la production défensive d'ingrédients pharmaceutiques en amont, plutôt que de chercher à savoir qui remportera la course aux traitements contre l'obésité.

La maison de recherche rappelle que les deux titres ont fait l'objet de prises de bénéfices en mai et estime que Bachem représente une bonne opportunité en ce moment.

Pour Bachem, les analystes anticipent un premier semestre plus lent que prévu, car aucune vente ne sera enregistrée pour le nouveau bâtiment K sur la période. Ils restent toutefois optimistes sur le long terme, notamment dans l'attente de la présentation de la nouvelle feuille de route de la société dont la présentation est programmée pour novembre.

Si l'action se négocie sous les 70 francs suisses, Baader Europe voit un potentiel de hausse à court terme jusqu'à 80 francs suisses. Ce seuil semble être une barrière pour l'entreprise et des révisions à la hausse pourraient intervenir après la journée investisseurs de novembre.

Pour Polypeptide Group, une hausse de 10% du cours de l'action permettrait d'atteindre l'objectif de Baader Europe de flux de trésorerie actualisés à court terme. Les analystes signalent que l'entreprise est en passe d'enregistrer son premier exercice rentable depuis des années, et un redressement de la rentabilité plus rapide que prévu pourrait faire baisser les multiples et offrir un potentiel de hausse supplémentaire au cours du second semestre.