Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ba N'Daou nommé président malien par intérim Reuters • 21/09/2020 à 16:59









21 septembre (Reuters) - L'ancien ministre de la Défense Ba N'Daou a été nommé président du Mali par intérim tandis que le colonel Assimi Goïta, le chef de la junte qui s'est emparée du pouvoir au mois d'août, a été désigné vice-président, rapporte lundi la télévision nationale. La junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta souhaitait que le gouvernement de transition à venir soit dirigé par les militaires, quand le M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques) et les dirigeants africains de la région demandaient que la tâche soit confiée à des civils. Des éléments de l'armée malienne se sont emparés du pouvoir le 18 août dernier arrêtant le président Ibrahim Boubacar Keita et plusieurs membres du gouvernement, disant ainsi vouloir mettre fin aux turbulences politiques traversées par le pays depuis le mois de juin. (Tiemoko Diallo; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel BélotJean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.