B. Riley relève Airbnb à "acheter" en raison de la croissance prévue pour 2026 et de l'augmentation des marges

12 janvier - ** B. Riley relève le titre de la société de location de vacances Airbnb ABNB.O de "neutre" à "acheter", et augmente l'objectif de cours à 170 $, contre 140 $ auparavant
** Le nouveau PT représente une hausse de 22% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier estime que la société bénéficiera de la croissance à long terme des locations à court terme et de l'expansion internationale en 2026
** Il ajoute que le potentiel de hausse pourrait découler d'un déploiement plus large de la fonctionnalité "réservez maintenant, payez plus tard" et de l'expansion des stocks d'hôtels sur les marchés à offre limitée.
** B. Riley cite la valorisation attrayante d'Airbnb et les fortes perspectives de croissance soutenue et d'expansion des marges
** 16 des 42 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 23 comme "conservée" et 3 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 146,40 $ - données compilées par LSEG
** Airbnb a progressé de 3,3 % en 2025
