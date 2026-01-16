B Riley initie la couverture de Vulcan Materials avec la mention "acheter"

16 janvier - ** B. Riley commence à couvrir la société de matériaux de construction Vulcan Materials VMC.N par un "achat" et fixe le prix de vente à 345 $

** Le PT représente une hausse de 14,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société est bien placée pour une croissance axée sur les infrastructures, grâce à une grande puissance de feu en matière de fusions et d'acquisitions et à des marges réduites grâce au remaniement de son portefeuille

** Les perspectives de VMC se renforcent à mesure que les dépenses d'infrastructure fédérales et étatiques augmentent sur les marchés clés

** Le nouveau directeur général Ronnie Pruitt commence en janvier avec des liquidités suffisantes pour les fusions et acquisitions; les prévisions pour 2026 devraient montrer des marges plus importantes après la refonte du portefeuille - Brokerage

** 17 courtiers sur 25 évaluent le titre à "acheter" ou plus et 8 à "conserver"; le PT médian est de 328,50 $ - données compilées par LSEG

** VMC a augmenté de 10,9 % en 2025