Azul obtient le feu vert du tribunal pour la restructuration de sa dette, American et United vont investir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un juge des faillites américain approuve le plan de restructuration de la dette d'Azul

*

American Airlines et United Airlines acceptent d'investir jusqu'à 300 millions de dollars dans le capital d'Azul

*

Azul prévoit de sortir officiellement de la faillite en février, selon son directeur général

(Reprise de l'article avec davantage de détails et un entretien avec le directeur général d'Azul) par Gabriel Araujo et Dietrich Knauth

Un juge des faillites américain a approuvé vendredi la restructuration de la dette d'Azul AZUL4.SA , permettant à la compagnie aérienne brésilienne de réduire sa dette de plus de 2 milliards de dollars et de lever des fonds par le biais d'une nouvelle offre de droits de participation et d'investissements d'American Airlines AAL.O et de United Airlines UAL.O .

Azul a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 à New York en mai, dans le but de réduire sa dette et de rendre son activité plus résistante aux défis du marché tels que les fluctuations des prix du carburant et des taux de change.

Le plan de faillite de la compagnie convertit une grande partie de ses dettes en actions et lui permet de se procurer des liquidités en vendant de nouvelles actions. Dans le cadre de ce plan, United et American ont accepté d'investir jusqu'à 300 millions de dollars dans le capital d'Azul.

Le juge des faillites américain Sean Lane a approuvé le plan de restructuration d'Azul lors d'une audience à White Plains, dans l'État de New York.

John Rodgerson, directeur général d'Azul, a déclaré à Reuters qu'Azul prévoyait de sortir officiellement de la procédure de faillite en février.

"Nous pouvons maintenant exécuter le plan, qui consiste à convertir toute cette dette, ce fardeau", a-t-il déclaré dans une interview. "Cette dette sort de mon bilan et se transforme en capitaux propres, ce qui nous permet de nous retrouver dans une situation beaucoup plus légère."

DES CHARGES D'INTÉRÊT MOINS ÉLEVÉES

Azul, qui domine le secteur aérien brésilien avec Gol

GOLL4.SA et LATAM, était aux prises avec une dette datant de la pandémie, des coûts élevés, une monnaie brésilienne plus faible et des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui retardaient les livraisons d'avions et les plans de maintenance.

Sa décision de se placer sous la protection du chapitre 11 a suivi les traces de ses collègues transporteurs latino-américains Aeromexico, Avianca, Gol et LATAM, qui ont tous fait l'objet d'une procédure de faillite à la suite de la crise du COVID-19.

Rodgerson a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Azul sorte du chapitre 11 avec un ratio d'endettement de 2,5 fois, inférieur aux 3,0 fois initialement prévus. La dette du transporteur devrait diminuer de 60 %, les intérêts annuels étant réduits d'environ 200 millions de dollars par an, a-t-il ajouté.

Les obligations liées à la location d'avions seront réduites de 28 %, a précisé le dirigeant. Le processus de restructuration comprend un accord avec le bailleur AerCap

AER.N .

Au début de l'année, Azul a eu des discussions avec Abra Group sur une fusion potentielle avec Gol, qu'Abra contrôle, mais elles se sont terminées en septembre, Azul se concentrant sur la procédure du Chapitre 11.

"Je suis très concentré sur notre plan autonome", a déclaré Rodgerson lorsqu'on l'a interrogé sur le scénario actuel du marché brésilien. "Chacun a son propre plan et je dois me concentrer sur mes clients."