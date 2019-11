Azimut va convertir 7Md€ à l' ESG

(NEWSManagers.com) -

Azimut a annoncé le 13 novembre qu' il prévoyait de convertir 7 milliards d' euros d' actifs à l' ESG (environnement, social et gouvernance). " Il s' agit de la plus grosse intervention jamais réalisée en Italie en termes de conversion des investissements à la durabilité " , a souligné Pietro Giuliani, président de la société de gestion italienne. Les encours sous gestion d' Azimut s' élevaient fin octobre à près de 45 milliards d' euros.

Cette transformation passera par le lancement d' une nouvelle gamme d' investissements respectueuse des principes ESG, appelée Azimut Sustainable, détaille Azimut dans un communiqué. Le processus d' investissement de cette nouvelle gamme reposera sur l' exclusion de valeurs, une approche best in class, l' intégration de critères ESG, ainsi que des investissements thématiques et à impact. Il sera soutenu par un comité de durabilité, nouvellement créé dans le cadre de la direction des investissements.

Les 7 milliards d' euros correspondent à 30 % des fonds gérés par AZ Fund Management, note Azimut. " Ces actifs seront investis dans des sociétés et actifs dotés d' une notation durable d' au moins BBB calculée sur la base de données de recherche de la société MSCI " , explique la société. D' ici à la fin de l' année, une note Vigeo Eiris sera attribuée à au moins 20 compartiments.

Par ailleurs, une gamme de fonds entièrement ISR et de produits thématiques sera lancée au premier trimestre 2020.

La politique ESG d' Azimut s' exprime aussi par le biais de son soutien à l' économie réelle, via la société de gestion Azimut Libera Impresa, qui crée et gère des fonds d' investissements alternatifs fermés à impact élevé sur l' environnement et l' économie réelle et investira 10 milliards d' euros sur cinq ans dans des petites et moyennes entreprises non cotées. Dans ce cadre, un fonds d' infrastructures sociales et un fonds d' impact seront lancés en 2020.

Ce mouvement s' accompagne de la signature des PRI, les principes pour l' investissement responsable et du CDP (Carbon disclosure profit).