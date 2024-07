Azimut va construire des solutions d’investissement pour un assureur émirati

Azimut met un pied aux Emirats arabes unis. Dans un communiqué envoyé par Hayah Insurance, un fournisseur d’assurance-vie local, ce dernier annonce avoir conclu avec Azimut, une société de gestion d’actifs italienne, un partenariat visant à « offrir des solutions d’investissement locales sur mesure pour la gestion des retraites aux Émirats arabes unis ».

Qualifiée « d’historique », cette collaboration consiste a fournir des stratégies d’investissement personnalisées qui s’alignent sur les profils de risque et les objectifs à long terme des différents régimes de retraite et clients d’Hayah Insurance. Azimut doit apporter son expertise sur les marchés mondiaux et locaux, et offrir un portefeuille diversifié d’options d’investissement, y compris des actions, des obligations, des ETF, des sukuks, des actifs réels et des investissements alternatifs.

Réjane Reibaud