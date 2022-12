Azimut trouve un partenaire dans le private equity turc

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne indépendante Azimut s'est trouvée un nouvel allié après son rapprochement avec Unicredit officialisé la semaine dernière. Azimut a annoncé, ce mercredi, la conclusion d'un partenariat stratégique entre sa filiale turque, Azimut Portföy Yönetimi, et Lycian Capital Partners, société de private equity spécialisée sur le mid-market et basée à Istanbul.

Le partenariat sous-tend une prise de participation directe d'Azimut Portföy Yönetimi dans Lycian Capital Partners avec une injection de capital continue dans le but de développer l'activité et un engagement de capitaux dans les fonds de la firme de private equity turque. La présence d'Azimut en Turquie remonte à 2012. Sa filiale de gestion d'actifs locale a une part de marché de 6% et des encours sous gestion de deux milliards de dollars selon les chiffres avancés par le gestionnaire italien.

Dans un communiqué, Giorgio Medda, directeur général d'Azimut, a déclaré que ce partenariat témoignait de la conviction du gestionnaire que la Turquie était «l'une des destinations d'investissement les plus attrayantes au monde». Lycian Capital Partners, dirigé par Gökhan Arıkoç et Gökçe Manav, a pour objectif de devenir la société de capital-investissement numéro un en Turquie.

A fin novembre 2022, Azimut gérait 87 milliards d'euros d'encours dont 6,4 milliards sur les marchés privés.