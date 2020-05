Azimut sort un fonds sur les infrastructures sociales

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Azimut cherche à lever un milliard d' euros pour son nouveau fonds à impact dédié aux infrastructures sociales. Lancé via Azimut Libera Impresa, sa boutique dédiée aux actifs non cotés.

Infrastrutture per la Crescita-ESG sera investi dans des " infrastructures qui génèrent une croissance positive pour l' économie, l' environnement et respectent des critères élevés de durabilité sociale, environnementale et de gouvernance " . Ce fonds fermé aura une durée de 14 ans et sera réservé aux investisseurs institutionnels. L' initiative est pilotée par Andrea Cornetti, qui a rejoint Azimut Libera Impresa il y a quelques mois après avoir été directeur général de Prelios Sgr.

Le fonds sera investi dans quatre catégories d' infrastructures sociales : l' économie " white & silver " et le bien être via des structures médicales, d' assistance aux personnes âgées, de réhabilitation, ainsi que des établissements de cure thermale ; les nouvelles formes de logement, comme le logement étudiant et les résidences senior ; les établissements dédiés aux jeunes comme les écoles, les centres de formation, les laboratoires, les parcs didactiques et les bureaux de nouvelle génération ; enfin, dans le domaine de l' environnement et de la société, les cibles d' investissement, qui seront en phase avec le cycle de l' eau et des déchets, seront les établissements sportifs, les structures civiques, comme les tribunaux, les prisons, les casernes à requalifier, les structures logistiques et de mobilité durable, mais aussi les infrastructures digitales comme les centres de données et infrastructures technologiques.

Sur le front social, le fonds a comme objectif d' améliorer l' accessibilité aux services pour la communauté comme l' instruction, l' assurance, la mobilité durable.