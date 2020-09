Azimut s'étend aux Etats-Unis à travers une acquisition

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Azimut, via sa filiale américaine AZ US Holdings, a acquis 51% du capital de Genesis Investment Advisors, une firme de conseil en investissement et gestion de patrimoine, dans le but de démarrer une société aux Etats-Unis.

Suite à l'accord négocié entre Azimut et les actionnaires existants de Genesis, qui doit être finalisé en septembre, l'entité basée en Floride se nommera Azimut Genesis. Fin juin, Genesis gérait 400 millions de dollars d'encours. L'intérêt de cette acquisition pour Azimut, outre la clientèle américaine, est l'expansion du groupe auprès de la clientèle latino-américaine puisque Genesis est également présent dans cette région.