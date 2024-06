Azimut recrute un responsable institutionnel et wholesale en Asie

Azimut Group vient de recruter Andrew Ang en tant que responsable de la clientèle institutionnelle et wholesale en Asie, au sein de l’équipe Moyen-Orient et Asie. Il sera basé à Singapour, au sein d’Azimut Investment Management et sera rattaché à Maroun Jalkh, directeur général d’Azimut (ME) Limited, responsable de l’institutionnel et du wholesale au Moyen-Orient en Asie.

Andrew Ang vient de KraneShares. Il a travaillé par le passé pour UBO, Pioneer Investments, SHK Financial, Merrill Lynch Banque Suisse, JO Hambro Capital Management…

Son arrivée porte à 50 le nombre de salariés d’Azimut à Singapour.

L'Agefi