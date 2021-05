Azimut prend 30 % d' une société italienne de capital risque

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Azimut va acquérir une participation de 30 % dans P101 SGR, un acteur transalpin du capital risque gérant 200 millions d' euros.

Les deux structures se connaissent déjà pour avoir lancé ensemble en janvier 2020 Italia 500, un fonds de capital risque ouvert aux particuliers.

Avec cette prise de participation, les deux sociétés veulent aller plus loin et " créer un pôle de référence en Europe pour le capital et les entrepreneurs de l' innovation " , indique un communiqué. Leur ambition est de fournir les instruments financiers nécessaires aux différents stades de croissance des entreprises afin qu' elles puissent se développer à l' international.

Par ailleurs, Azimut et P101 collaboreront dans l' organisation et la distribution d' une offre pour les investisseurs particuliers et les institutionnels.

Fondé en 2013 par Andrea Di Camillo, P101 s'est spécialisée sur les investissements dans les sociétés innovantes et de technologie en Italie et en Europe. La société gère actuellement trois fonds (P101, P102 et Italia 500) et détient des investissements dans 35 sociétés technologiques. Depuis le début de l' année, elle a réalisé plus de 100 opérations d' investissement dans une quarantaine de sociétés.

Le communiqué souligne que P101 est le deuxième acteur le plus actif dans le capital risque en Italie, derrière CdP, ayant réalisé sur les douze derniers mois 7 nouvelles opérations d' investissement et cinq follow-on pour un montant de 15,5 millions d' euros.

Azimut rejoindra les autres actionnaires de P101 que sont le Fondo Italiano di Investimento, l' European Investment Fund, le fonds de pension BCC, la Cassa Forense et plusieurs familles entrepreneuriales italiennes.