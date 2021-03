Azimut prend 15 % de la société de private equity du frère de Jeff Bezos

(NEWSManagers.com) - Azimut va acquérir 15 % du capital de HighPost Capital, une société de private equity co-fondée par Mark Bezos, le frère de Jeff Bezos, le fondateur d' Amazon, et Mark Moross. Basée à New York, cette société est spécialisée dans le secteur de la consommation.

L' accord prévoit qu' Azimut pourra monter à 24,9 % du capital de HighPost Capital.

L' opération s' effectue par le biais de la filiale américaine du groupe italien, Azimut Alternative Capital Partners, créée en 2019 pour nouer des partenariats avec des sociétés de gestion alternatives aux Etats-Unis gérant entre 500 millions et 3 milliards de dollars. AACP a déjà pris une participation dans Kennedy Lewis, dans le crédit privé.

L' investissement d' Azimut sera utilisé par HighPost pour croître et investir dans l' activité.

Lancement d'un token

Par ailleurs, Azimut a lancé Azimut Token, un security token. Emis par le biais d' une security token offering, cet instrument est " la titrisation digitale d' un actif financier disponible pour investir dans le crédit alternatif " , explique un communiqué. Le token a été émis en partenariat avec Sygnum Bank.

Azim (le nom du token) sera utilisé dans la construction de portefeuilles pour les clients privés du groupe italien en Italie par le biais de la gestion patrimoniale et pour les fonds de crédit alternatif domiciliés au Luxembourg et dédiés à une clientèle professionnelle.

Ce lancement s' inscrit dans le cadre d' une stratégie dédiée aux actifs digitaux et qui prévoit aussi le lancement de Digital Asset Opportunity SCSp, un fonds de capital risque réservé à une clientèle professionnelle et centré sur des investissements de série A dans des fintechs du Sud-Est asiatique et en Europe. Ce fonds sera co-géré avec SBI, une société de gestion japonaise et Sygnum.

Azimut lancera aussi Digital Asset RAIF, le premier fonds italien investi en cryptomonnaies, actifs digitaux et actions de fintech ou sociétés qui reposent sur la blockchain. Ce fonds sera réservé à une clientèle professionnelle.