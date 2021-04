Azimut lance un programme en ligne pour attirer " les conseillers du futur"

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs et de patrimoine italien Azimut Capital Management a dévoilé l'Azimut Talent Program, un nouveau projet dédié aux jeunes désirant se lancer dans une carrière de conseiller financier. L'Azimut Talent Program, mené en collaboration avec la start-up VGen, est une sorte d'expérience de travail virtuelle censée représenter les activités quotidiennes d'un conseiller financier. La première campagne, qui concernera les jeunes étudiant la finance dans les universités italiennes, prendra fin en juin.

Pour y participer, les étudiants devront se soumettre à des épreuves portant sur trois domaines de macro-économie: la connaissance de l'UE et de ses institutions, du secteur du conseil financier ; les éléments de l'allocation d'actifs ; les compétences interpersonnelles et organisationnelles. Les participants recevront du matériel d'aide et des vidéos spécifiques pour les épreuves. 25 d'entre eux seront ensuite sélectionnés et auront accès à une évaluation spécifique d'autres compétences. Les gagnants auront l'opportunité de commencer leur carrière professionnelle dans le réseau de vente d'Azimut.