Azimut et Muzinich bouclent un fonds de dette privée

(NEWSManagers.com) - Les sociétés de gestion Azimut et Muzinich & Co SGR ont levé 147,5 millions d' euros pour le fonds AZ Eltif Capital Solutions qu' elles ont lancé ensemble. AZ Eltif Capital Solutions a été conçu par la plate-forme de gestion luxembourgeoise d' Azimut Investments. La gestion du fonds est déléguée à Muzinich & Co SGR, la société de gestion italienne du groupe américain.

AZ Eltif Capital Solutions est un fonds de dette privée qui vise à soutenir les entreprises italiennes mises en difficulté par le Covid-19. Il est accessible aux investisseurs particuliers et est éligible au PIR alternatif, qui offre des avantages fiscaux.