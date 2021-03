Azimut acquiert une société de gestion brésilienne

(NEWSManagers.com) - Après le Mexique, le Brésil. Le gestionnaire d'actifs italien Azimut a annoncé, vendredi 19 mars, l'acquisition de MZK Investimentos, une société de gestion brésilienne spécialisée sur les fonds de stratégies macro, via sa filiale locale AZ Quest. Le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé. Fondé en 2017, MZK Investimentos gère 700 millions de réals brésiliens d'encours (107,2M€). Marco Antonio Mecchi, le fondateur de MZK Investimentos, deviendra responsable de la gestion macro d'AZ Quest, composée de 16 personnes (9 de MZK et 7 d'AZ Quest). La filiale brésilienne d'Azimut gère plus de 2,6 milliards d'euros dans des stratégies macro, actions, d'arbitrage et de dette d'entreprise.