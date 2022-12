Azimut acquiert une participation minoritaire dans une société de dette venture

(NEWSManagers.com) - Azimut vient d’acquérir une participation minoritaire de 12,5 % dans Sanctum Altriarch Investment Management, une société de gestion américaine spécialisée dans le crédit privé, et plus particulièrement la dette venture.

Créée en 2022, Sanctum Altriarch se concentre sur les prêts senior et subordonnés compris entre 10 millions et 50 millions de dollars, principalement des entreprises technologiques valorisées entre 50 millions et 1 milliard de dollars qui travaillent déjà des opérateurs de venture capital.

La prise de participation se fera via une augmentation de capital.