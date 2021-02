Azimut acquiert une fintech dédiée à l' économie réelle

(NEWSManagers.com) - Azimut Group va acquérir les activités de fintech et de structuration de finance alternative pour les petites et moyennes entreprises d' Epic par le biais de sa société Azimut Enterprises. Ces activités seront logées au sein d' une nouvelle entreprise appelée Azimut Direct, et dont Azimut détiendra 50,1 %, tandis qu' Epic possèdera les 49,9 % qui restent.

Azimut Direct vise à soutenir la croissance et le développement de petites et moyennes entreprises italiennes, par le biais de conseils, de structurations et du placement d' instruments de finance alternative auprès d' investisseurs institutionnels et privés qualifiés.