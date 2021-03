Azimut acquiert 51 % d' une société de gestion mexicaine

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Azimut va acquérir 51 % du capital de Kaan Capital, une société de gestion mexicaine spécialisée dans les actions locales. L' opération intervient via AZ Mexico Holding, la filiale mexicaine d' Azimut.

Basée à Mexico, Kaan a été fondée par Alberto Rodriguez et Josè Fierro. La société sera renommée Azimut-Kaan et les deux fondateurs seront respectivement directeur général et directeur des investissements.

Avec cette opération, Azimut se renforce au Mexique où il est déjà présent via Màs Fondos, une société de multigestion mexicaine. Cette société a déjà des liens avec Kaan, puisque cette dernière conseille la gestion du fonds actions mexicaines AZMT-V1 de Màs Fondos lancé en décembre dernier et qui affiche 330 millions de pesos mexicains. Mas Fondos va bientôt lancer trois fonds qui seront cotés à la Bolsa Institucional de Valores.