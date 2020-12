Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Azerbaïdjan et Arménie signalent des accrochages au Haut-Karabakh Reuters • 13/12/2020 à 11:11









BAKOU/EREVAN, 13 décembre (Reuters) - Quatre militaires azerbaïdjanais ont été tués dans des attaques contre leurs unités près du Haut-Karabakh, a déclaré dimanche le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan. En Arménie, les autorités ont fait état de six blessés côté arménien dans ce qu'elles ont qualifié d'offensive militaire azerbaïdjanaise. Les deux camps s'accusent ainsi de violer le cessez-le-feu conclu sous l'égide de la Russie qui a permis à l'Azerbaïdjan de récupérer une partie du territoire du Haut-Karabakh après six semaines de conflit contre les forces de cette région séparatiste appuyée par l'Arménie. (Nailia Bagirova à Bakou et Nvard Hovhannisyan à Erevan version française Bertrand Boucey)

